فرنسا تدعو مواطنيها في السعودية إلى تجنب مطارات الرياض وجدة والدمام

وذكرت السفارة، في بيان، أنه "بالنظر إلى الوضع الأمني، يُنصح المواطنون الفرنسيون بشدة بعدم السفر إلى في أو التوقف فيه، وكذلك في جدة ومطار الملك فهد في ".وأضافت "ولا يُنصح بالسفر إلى الرياض وجدة والدمام إلا عند الضرورة".