مسؤولة أوكرانية: حربنا مع روسيا ستسمر لقرون طويلة ويجب إعداد الأطفال

ونشرت صحيفة "سترانا.وا" مقتطفات من مقابلة فيريتشوك على "تلعرام"، حيث قالت: "إذا علمت ... أن كل منزل سيقاتل وأن الأرض ستشتعل تحت أقدامهم، فلن يتقدموا... هذه استراتيجيتنا ونحن نضعها منذ المدرسة. يجب أن يستعد أطفالنا، ويجب أن يعرفوا ما هي الحرب".وأضافت المسؤولة الأوكرانية أن النزاع بين أوكرانيا وروسيا لن ينتهي حتى في حالة وقف إطلاق النار، داعية المجتمع إلى الاستعداد لحرب ستستمر لعدة قرون قادمة.وأعلن الرئيس الروسي أمس الخميس عن قرار إنشاء منطقة عازلة آمنة على طول الحدود بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن القوات المسلحة الروسية قد بدأت بتنفيذ الأمر.