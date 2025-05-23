حول نية إسرائيل مهاجمة إيران.. سفير أمريكي: "هذه المقبلات ونحن الوجبة الرئيسية"

وجاءت تصريحات هاكابي بعد تقرير نشرته "سي إن إن" الأمريكية حول حصول على معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية.وقال إن إسرائيل "لديها الحق في الدفاع عن نفسها"، لافتا إلى "دعم أمريكي محتمل لخطط إسرائيل النووية في ظل الظروف المناسبة".وأضاف قائلا: "لا أستطيع أن أتخيل أن تعترض الولايات المتحدة على قيام دولة ذات سيادة بالدفاع عن نفسها ضد ما تعتبره تهديدا مشروعا لحياتها".وأشار إلى أن " على دراية باستعداد إسرائيل لعمل عسكري محتمل"، قائلاً: "نحن بالتأكيد على دراية، على الأقل، بما يستعد له الإسرائيليون، لكن هذا لا يعني أنهم اتخذوا قرارا حاسما في هذا الشأن، أعتقد أنهم يدركون أنهم يواجهون تهديدا وجوديا من قبل ".واعتبر هاكابي أن "إيران تسعى لامتلاك قدرات نووية ليس لأغراض الطاقة، بل لأغراض التسلح، والأمريكيون الذين لا يعتبرون هذا تهديدا يعيشون في عزلة".وتابع: "إسرائيل هي المقبّلات، ونحن الوجبة الرئيسية"، مضيفاً: "لا تخصيب، لا مفاعلات، لا أجهزة طرد مركزي وكل ما يؤدي إلى التسلح. هذه كلمات الرئيس، وليست كلماتي، وقد وجدتُ أن الرئيس عادةً ما يعني ما يقوله ويقول ما يعنيه".يذكر أن الولايات المتحدة وإيران قد أجرتا أربع جولات من المفاوضات غير المباشرة بوساطة للتوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي، فيما يجري اليوم الجولة الخامسة في .وأعلنت واشنطن مرارا أنها تسعى لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وطرحت وقف تخصيب اليورانيوم كأحد الشروط لعقد الصفقة، الأمر الذي أعربت عن معارضتها له، معتبرة تخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية حقا مشروعا لها.وفي إطار التوتر الكبير بين تل أبيب وطهران، حذر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني علي محمد نائيني أنه إذا تجرأت إسرائيل وارتكبت حماقة واعتداء، فستتلقى بالتأكيد ردا مدمرا وحاسما.كما أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء من أن جيش بلاده "سيرد بقوة واقتدار على أي اعتداء يمس إيران".