الأمم المتحدة: عودة أكثر من 1.5 مليون لاجئ ونازح سوري إلى مناطقهم

وقالت مديرة العمليات والمناصرة في أيدم وسورنو، إن "16.5 مليون شخص في بحاجة للمساعدات الإنسانية والحماية"، مؤكدة "استمرار العمليات الإنسانية رغم الصعوبات المتزايدة".وأضافت: ان " وشركاؤها تصل إلى ما متوسطه 2.4 مليون شخص شهريا من خلال عملياتها المحلية والعابرة للحدود"، معربة عن أملها أن "يسهم رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا في تسهيل عملية الانتعاش والتنمية".وذكرت ان "أكثر من مليون نازح عادوا إلى مناطقهم، وأكثر من نصف مليون لاجئ عادوا من البلدان المجاورة لسوريا إلى بلدهم".وأعلن الرئيس الأمريكي وكذلك ، رفع العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على سوريا في عهد الرئيس السابق .