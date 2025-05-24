بزيارة غير معلنة.. الشرع يلتقي أردوغان في اسطنبول

وذكرت وسائل إعلامية في خبر تابعته ، ان "الرئيس التركي اجرى محادثات في مع نظيره السوري أحمد الشرع".وأضافت ان "ابرز الملفات التي تم بحثها بين الجانبين هو تطوير العلاقات الثنائية بين وسوريا".