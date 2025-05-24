أردوغان خلال لقائه الشرع: احتلال إسرائيل لسوريا مرفوض وسنعارضه

وذكرت الرئاسة التركية في بيان إن "الرئيس ، بحث خلال اجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في قصر دولما باهتشي، التابع لرئاسة الجمهورية في إسطنبول اليوم السبت العلاقات الثنائية بين وسوريا، والتطورات الإقليمية والعالمية".وأعرب الرئيس أردوغان خلال اللقاء، عن ثقته بأن "أياما أكثر إشراقا وسلاما تنتظر "، وأن "تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب سوريا كما فعلت حتى الآن".وأضافت الرئاسة التركية في بيانها أن أردوغان قال للشرع الذي قام بأول زيارة له إلى تركيا بعد أن قررت والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا، إن "تركيا ترحب برفع العقوبات"، وإنه "من المهم الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وأن يتم حكم البلاد والجيش من مركز واحد".وأكد أردوغان خلال اللقاء على أن "احتلال وعدوانها على الأراضي السورية، أمر غير مقبول، وأن تركيا ستواصل معارضته على كل المنابر".وأشار إلى أن "العلاقات الثنائية والتعاون بين تركيا وسوريا سيستمر في التطور، بكافة المجالات، وخاصة في مجالات الطاقة والدفاع والنقل، وأن تركيا ستفي بمتطلبات علاقات الجوار والأخوة، كما فعلت حتى الآن".بدوره، شكر الشرع، الرئيس التركي، على دعمه وجهوده الحاسمة لرفع العقوبات.ورافق الرئيس أردوغان في الاجتماع، وزير الخارجية ، ووزير الدفاع ، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالن، ورئيس خلوق غورغون، والمستشار الرئيسي للرئيس أردوغان، لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف شاتاي كيليتش، والمستشار الرئيسي للرئيس سفر .ورافق الشرع وزيرا الخارجية ، والدفاع مرهف أبو قصرة.