واشنطن ترفض الإفراج عن إيراني متهم بقتل أمريكي في العراق

رفضت ، السبت، الإفراج عن إيراني متهم بقتل أحد الأمريكيين في .​

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي، قوله، إن " لن توافق على الإفراج عن المواطن الإيراني المتهم بقتل أمريكي في ".

وأجرت والولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر نيسان 2025، سلسة مباحثات في مسقط وروما، وصفت بـ "البناءة" بشأن البرنامج النووي الإيراني، واتفق الجانبان على مواصلة المحادثات غير المباشرة في الأيام المقبلة على المستوى الفني.