السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة بهذا التوقيت

وقال بيان فإن يوم الثلاثاء 1 / 11 / 1446هـ ـ حسب تقويم ـ الموافق 29 / 4 / 2025، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1446هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب من عموم في جميع أنحاء البلاد تحرّي رؤية شهر ذي مساء يوم الثلاثاء 29 / 11 / 1446هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 27 / 5 / 2025م.وأضاف: ترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة، كما تأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.