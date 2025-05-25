أكثر من 900 الف حاج يصلون الى السعودية

وبلغ إجمالي الحجاج الوافدين على المملكة 961.903، بينهم 912.598 قادمين من خارج عبر المنافذ الجوية، و45.028 عبر المنافذ البرية، و4.277 عبر المنافذ البحرية.وأكدت للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف ، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.