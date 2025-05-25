أمين عام حزب الله: متمسكون بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة

وقال قاسم بمناسبة "عيد المقاومة والتحرير" في ، "نشأة المقاومة كانت طبيعة جداً مع شعب أبي لا يقبل الذل ولا الاحتلال ولا أن يكون مستسلماً للعدو الإسرائيلي".

وأضاف "بدأت المقاومة تنمو في الستينات والسبعينات وبرز الإمام السيد كإمام للمقاومة وإنشائه ".

ولفت قاسم الى أنه "بدأ رؤساء الوزراء في كيان العدو الإسرائيلي منذ عام 1999 يتنافسون فيما بينهم على الانسحاب من لبنان وحاولوا أن يعقدوا اتفاقا مع لبنان لكن لم يفلحوا وحاولوا عبر ولم ينجحوا أيضاً".