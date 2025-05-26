القذافي يتسبب بقصة أقرب إلى الخيال.. ماذا حدث خلال رحلة إلى "مكة"؟

في تمام الساعة 12 ظهرا، وصل إلى صالة المغادرة في مطار سبها، متحمسا للانطلاق مع فوج الحجاج إلى .وعند محاولته الصعود للطائرة، منعت السلطات عامر من السفر بسبب مشكلة أمنية في جواز سفره.وبينما أقلعت الطائرة بباقي الحجاج، بقي عامر وحيدا ينتظر مصيره.وفجأة جاء النداء عبر مكبرات الصوت: "الطائرة التي أقلعت تعرضت لعطل"، وعادت الطائرة إلى المطار، وطُلب من فتح الباب لاستقبال عامر، إلا أن الأخير واجه رفضا جديدا من الطيار الذي قالت وسائل إعلام أنه أرجع رفضه إلى ماوصفه بصعوبة لوجستية.ورغم ذلك، ظل عامر متمسكا بحقه، ورفض مغادرة المطار، معبرا عن ثقته بأنه سيصعد على متن هذه الطائرة.وبالفعل، أقلعت الطائرة للمرة الثانية، لكن خللا فنيا جديدا أجبرها على العودة.وهذه المرة، قال الطيار: "والله لن أقلع حتى يركب عامر"، ليصبح حلم عامر بالحج واقعا.ووثّق عامر قصته في فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يظهر وهو يودع أفراد الأمن في المطار، الذين باركوا له ودعوا له بالنجاح، والتقط صورا تذكارية مع طاقم الطائرة قبل الإقلاع.