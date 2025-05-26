"لوفتهانزا" الألمانية تعلق رحلاتها الجوية لإسرائيل

وذكرت المجموعة أن "شركاتها لن تسيّر طائرات إلى تل أبيب حتى يوم الأحد الموافق 15 حزيران المقبل، وذلك على خلفية تجدد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع ، وما يثيره من مخاوف أمنية".وبدأت " " تعليق رحلاتها مجددا إلى تل أبيب منذ مطلع مايو الجاري، عندما سقط صاروخ أطلق من بالقرب من .وينطبق قرار التعليق مجددا على مجموعة "لوفتهانزا" بأكملها، بما في ذلك الشركة الرئيسية "لوفتهانزا" و"سويس" و"بروسلز" و"أوستريا" و"يورووينجز"، و"إيتا" و"لوفتهانزا كارجو".وأوضحت المجموعة أن الركاب المتضررين يمكنهم إلغاء تذاكر الطيران التي اشتروها مسبقا مجانا أو إعادة حجزها لرحلة لاحقة.