الجيش الإسرائيلي ينذر سكان خان يونس بالإخلاء "فوراً"



أصدر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إنذاراً بالإخلاء "الفوري" لسكان محافظة خان جنوبي ، وخص بالذكر مناطق بني سهيلا والقرارة وعبسان، ذلك بعد إطلاق مقذوفات من القطاع نحو .

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "تيليغرام" أن المحافظة "منطقة قتال خطِرة.. أخلوا فوراً غرباً إلى منطقة المواصي".

وأشار البيان إلى أن الإخلاء "لا يشمل مستشفيي الأمل وناصر".