الصحة العالمية تكشف حصيلة صادمة للجثامين تحت الأنقاض في غزة

ووصفت المديرة الإقليمية للمنظمة في شرق المتوسط ، الوضع في بأنه "كارثي"، خلال مؤتمر صحفي عقدته في جنيف.وأضافت: "فرقنا الميدانية تؤكد أن هذا هو الأسوأ على الإطلاق، ولم يشهدوا وضعا مماثلا من قبل".وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر بين وحركة "حماس"، رغم انتهاء وقف إطلاق النار الرسمي في الأول من اذار الماضي.ولم تشهد المنطقة تجددا واسعا للأعمال القتالية، بفضل جهود الوساطة الرامية إلى إحياء المفاوضات بين الطرفين.غير أن الجيش الإسرائيلي استأنف ضرباته على غزة ليلة 18 اذار، وبرر الإسرائيلي هذه الخطوة بأنها "رد على رفض حماس الخطة الأمريكية لتمديد الهدنة والإفراج عن الرهائن.المصدر: