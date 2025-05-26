الحوثيون يعلنون: مستمرون بالتصعيد حتى رفع الحصار عن غزة

أعلنت حركة (الحوثيون)، مساء الاثنين، عن استمرارها بالتصعيد حتى رفع الحصار عن قطاع .

وقال لجماعة ، "نتابع بقلق التصعيد الإجرامي الكبير وارتكاب العدو الصهيوني مجازر مروعة في ".

وأضاف "إحراق العدو أجساد عشرات النازحين بمدرسة الجرجاوي بغزة محرقة بشرية وجريمة حرب"، مردفا "نجدد أننا لن ندخر جهدا في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني".

وتابع المكتب "مستمرون في التصعيد العسكري حتى يرضخ العدو ويتوقف كليا عن العدوان على غزة"، مضيفا "مستمرون في التصعيد العسكري حتى رفع الحصار عن غزة والسماح بدخول المساعدات دون قيود".