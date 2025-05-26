وقالت الوزارة في بيان لها: "أقدم الراشد - سعودي الجنسية - على ارتكابه عدد من الجرائم الإرهابية تمثلت في خيانته للأمانة، والتجسس لصالح أحد التنظيمات الإرهابية مستغلا بذلك موقعه الوظيفي، وقيامه بتسريب معلومات حساسة لعدد من المتربصين بأمن المملكة في الخارج، وحيازته للأسلحة والذخيرة".وأضافت الداخلية في بيانها: "بفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم".وأوضح بيان الوزارة أنه بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه و"قتله تعزيرا"، حيث أصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من ، وصدر بإنفاذ ما تقرر شرعا، وتم تنفيذ الحكم اليوم بمنطقة .وجاء في ختام البيان: "ووزارة الداخلية إذ ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله إلى سواء السبيل".