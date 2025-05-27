الرئيس البرازيلي يدخل المستشفى

وأشار المستشفى السوري اللبناني في ساو إلى أن "الرئيس دخل المستشفى بعد شعوره بالدوار، وخضع للفحوصات واختبار الدم".وأكد أن نتائج الفحوصات كانت تتجاوب مع معايير الحالة الطبيعية، وقد عاد إلى مقره الرئاسي.يذكر أن الرئيس إيناسيو لولا البالغ 79 عاما من العمر قد واجه بعض المشاكل الصحية في الفترة الأخيرة، حيث أصيب جراء حادث سقوطه في حمام مقره في أكتوبر الماضي.وفي كانون الأول خضع الرئيس البرازيلي لعملية جراحية ناجحة عقب نقله إلى المستشفى بعد إصابته بصداع ناتج عن نزيف في الدماغ، يعتقد أنه كان مرتبطا بحادث سقوطه المذكور.