اتفاق على إعادة نازحي مخيم الهول

وقال مسؤول في السلطة التي يقودها الأكراد وتسيطر على شمال شرق البلاد شيخموس أحمد، إنه "تم التوصل إلى اتفاق على آلية مشتركة لإعادة العائلات من مخيم "، وذلك عقب اجتماع بين السلطات المحلية وممثلي في دمشق ووفد من بقيادة الذي يحارب تنظيم " ".ونفى أحمد "التقارير التي تشير إلى تسليم إدارة المخيم لدمشق في المستقبل القريب"، قائلا: "لم تكن هناك أي مناقشات في هذا الصدد مع الوفد الزائر أو مع الحكومة في دمشق".وأشارت منظمات حقوق الإنسان على مدار سنوات إلى سوء ظروف المعيشة وانتشار العنف داخل المخيم، الذي يضم حوالي 37 ألف شخص، معظمهم من زوجات وأطفال مقاتلي تنظيم "داعش" وكذلك من أنصار التنظيم، كما يضم المخيم عراقيين بالإضافة إلى مواطنين من دول غربية سافروا للانضمام إلى التنظيم.أما بالنسبة للسوريين الموجودين في المخيم، فهناك آلية قائمة منذ عدة سنوات لإعادة من يرغب منهم إلى مجتمعاتهم في المناطق التي تسيطر عليها ، حيث تم افتتاح مراكز لإعادة دمجهم.ومع ذلك، لم يكن قبل الآن اتفاق مع الحكومة في دمشق على إعادتهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية.