رويترز: مسؤولون سوريون وإسرائيليون اجتمعوا وجهاً لوجه

وقالت مصادر وغربية ومصدر استخباراتي إقليمي إن "هذه الاجتماعات تستند إلى محادثات خلف الكواليس جرت عبر وسطاء منذ أن أطيح بنظام في الماضي".وأوضحت أنه "من الجانب السوري، قاد الاتصالات مسؤول أمني رفيع هو أحمد الدلّاتي، الذي عين محافظا لمحافظة القنيطرة الحدودية مع مرتفعات الجولان المحتلة من قبل ،. كما تولى الدلّاتي مؤخرا مسؤولية الأمن في محافظة السويداء جنوب البلاد، والتي تسكنها أقلية درزية".وذكرت "رويترز" أنه لم يتسن لها تحديد المشاركين من الجانب الإسرائيلي، رغم أن اثنين من المصادر أشارا إلى أنهم مسؤولون أمنيون.وأكد ثلاثة مصادر أن عدة جولات من الاجتماعات وجهاً لوجه جرت في ، شملت أراضٍ تحت سيطرة إسرائيل.وفي 14 أيار، شهدت اجتماعا بين الرئيس الأمريكي والرئيس السوري أحمد الشرع الأمر الذي ألقى بظلاله على سياسة تجاه ، وأرسل رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية اليمينية بضرورة السعي لتفاهمات مع الشرعة.ووصف مصدر استخباراتي إقليمي لقاء مع الشرع بأنه نقطة تحوّل أساسية في السياسة الأمريكية، إذ أضرت باستراتيجية إسرائيل في استغلال سوريا بعد سقوط الأسد.وقال مطلع على المحادثات غير المباشرة: "حتى الآن، الهدف هو السلام بمعنى غياب الحرب، وليس التطبيع".وأشار ترامب بعد لقائه الشرع إلى أن الأخير مستعد في المستقبل لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنه أضاف أن ذلك سيستغرق وقتا.