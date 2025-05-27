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https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-527761-638839557335732653.jpg
ما حقيقة سقوط طائرة حجاج موريتانية ومصرع جميع ركابها؟
دوليات
2025-05-27 | 11:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,010 شوهد
تداول مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا يزعم سقوط طائرة تقل حجاجًا موريتانيين في مياه البحر الأحمر.
وفي رد رسمي، نفت الوكالة الإخبارية الموريتانية المعنية بشؤون الجاليات صحة هذه الأنباء، مؤكدة أن جميع الحجاج الموريتانيين وصلوا إلى الأراضي
المقدسة
في
السعودية
بسلام، ولم يتم تسجيل أي حادث يخص الرحلات التي نُظمت في هذا الإطار.
وأوضحت الوكالة أن الشركة نظّمت ثلاث رحلات جوية في مرحلة الذهاب، انطلقت أيام 23 و24 و25 مايو/أيار 2025، وذلك ضمن خطة نقل الحجاج الموريتانيين إلى السعودية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما بيّنت أن رحلات العودة من الأراضي المقدسة ستكون أيام 12 و13 و14 يونيو/حزيران 2025، وفقًا للجدول المعتمد.
ودعت شركة الموريتانية للطيران إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار
الزائفة
، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروّجي الشائعات التي تمس أمن وسلامة الركاب وسمعة الشركة.
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