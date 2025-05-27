بابا الفاتيكان يستقبل نابولي "بطل إيطاليا".. ماذا قال عن روما؟

وهنَّأ فريق في حفل الاستقبال بقاعة كليمنتينا بالفاتيكان، بعد تتويجه بالدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه يوم الجمعة الماضي.وأكد بابا الفاتيكان خلال كلمته على "القيمة الاجتماعية" لكرة القدم، مشدداً على أن "المواهب الفردية" يجب أن توضع في خدمة الفريق.كما دعا البابا، الأمريكي الجنسية، إلى عدم الانسياق وراء منطق الرياضة المرتكزة فقط على "الربح التجاري"، موجّهاً نداءً للآباء والمدرّبين بضرورة مراقبة "النمو الإنساني" للشباب الرياضيين.وأضاف البابا ليو الرابع عشر: "الفوز ببطولة هو بمثابة إنجاز في نهاية رحلة طويلة، من خلال مسيرة مشتركة وجمال الإلهام الذي ينحني لصالح الخير العام".وأشار البابا أيضاً إلى تقارير تفيد بأنه من مشجعي فريق ، وصرَّح مازحاً: "تقول الصحافة إني من مشجعي ، لكن أهلا بكم، ليس كل ما تقوله الصحافة صحيحاً".جدير بالذكر أن البابا الجديد، الذي تولى رئاسة منذ 8 مايو/أيار الجاري، من محبي الرياضة.ويمارس صاحب الـ69 عاماً التنس، وقد شُوهد في مباريات البيسبول في وقت سابق، وكان من أوائل ضيوفه بعد انتخابه بابا للفاتيكان، نجم التنس الإيطالي ، المصنف الأول عالميا.