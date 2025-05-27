ترامب يصعّد ضد بوتين: يلعب بالنار

وتأتي أحدث تعليقات في أعقاب بعض من أكبر الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أوائل عام 2022.وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال": "ما لا يدركه هو أنه لولا وجودي، لكانت حدثت بالفعل أمور سيئة جدا لروسيا، وأنا أقصد ذلك تماما. إنه يلعب بالنار!".هذا وقالت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصادر مطلعة، إن "ترامب يدرس فرض عقوبات جديدة على في الأيام المقبلة بعد أن عبر عن إحباطه من ".وأضافت: "خيارات العقوبات ضد روسيا وضعت على طاولة ترامب خلال الأسابيع الماضية لكنه لم يوافق عليها حتى الآن".وحسب "سي إن إن"، فقد أعرب ترامب سرًا عن قلقه من أن العقوبات الجديدة قد تدفع روسيا "بعيدا عن محادثات السلام".وفي وقت سابق، قال ترامب عن بوتين: "كانت العلاقة جيدة جدا، لكن ثمة شيء أصابه، لقد أصبح مجنونا".ويضغط المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون على ترامب لتشديد العقوبات الأمريكية بشكل كبير بعد هجمات نهاية الأسبوع.