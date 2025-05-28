قُتل وسُرقت أذناه.. جريمة غامضة تُحير الشرطة التركية

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن أحد السكان عثر على جاره ميتًا في حديقة منزله، وتبيّن أن الضحية يُدعى خالد (56 عامًا)، وُجد بلا أذنين، مع تضرر في وجهه، دون وجود طعنات أو إصابات في جسده.ونُقل الجثمان إلى الطب الشرعي ضمن تحقيقات الشرطة.عمليات البحث في المنزل والحديقة لم تؤدِّ إلى العثور على الأذنين؛ ما يعزز فرضية سرقتهما لدوافع مجهولة.الضحية كان يعمل مزارعًا في بلدة "باكلان"، ولم تعلِن الشرطة حتى الآن عن أي مشتبهين.