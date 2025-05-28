بعد سوريا.. إسرائيل تخطط لاقتحام حدود مصر

جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية اليوم الأربعاء، أكد فيها أن " لن تكون طرفاً في تصفية القضية الفلسطينية، ولن تسمح بالتهديد لأمنها القومي".وأشار إلى أن "المنطقة تمر بأخطر مرحلة تاريخية في العصر الحديث"، معتبراً أن الهدف من هذا المخطط هو "إجبار الفلسطينيين على اقتحام الحدود المصرية ووضع مصر في موقف حرج".في سياق متصل، حذر بكري من أن "المخطط الصهيوني-الأمريكي يمضي نحو إجبار الفلسطينيين على التهجير القسري"، معتبراً أن "حدود مصر خط أحمر" كما أكد الرئيس السيسي مراراً.ولفت إلى أن "تنفيذ هذا المخطط معناه إعلان الحرب ضد مصر"، مشيراً إلى أن "مصير اتفاقية السلام مع سيكون على المحك" في حال استمرار هذه السياسات.