واشنطن بشأن الشرق الأوسط: نسعى لحل طويل الأمد للنزاع

كشف مبعوث الرئيس الأمريكي ويتكوف، الأربعاء، عن سعي بلاده لحل طويل الأمد للنزاع في الشرق الأوسط.

وقال ويتكوف في تصريحات صحافية، "نحن على وشك إرسال ورقة شروط جديدة للتوصل لاتفاق بشأن ونأمل أن يتم تسليمها في وقت لاحق اليوم".

وأضاف "نسعى لحل طويل الأمد للنزاع في الشرق الأوسط، وينتابني شعور جيد جيدا بشأن حل طويل الأمد في غزة".

وتابع ويتكوف "متفائل بشأن إمكانية وقف إطلاق النار المؤقت في غزة"، مضيفا "نحث جميع الأطراف على قبول مقترحاتنا بشأن حل الأزمة في غزة".