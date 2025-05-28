أوروبا تعاقب فصائل ومسؤولين اثنين في سوريا

وأوردت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي أنه تم استهداف هذه المجموعات الثلاث واثنين من المسؤولين عنها بالعقوبات التي شملت جميد الأصول وحظر دخول الاتحاد، لضلوعهم في "جرائم تعسفية" و"أعمال تعذيب" وقعت في مارس الفائت في العديد من مدن وبلدات الساحل السوري.وأضاف إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، قائدي فصيل الملقب بـ"أبو عمشة" وهو 25 في الجيش السوري حاليا، وسيف بولاد " " قائد فرقة "الحمزات" وقد جرى تعيينه مؤخرا قائدا للفرقة 76 بالجيش السوري.وقال لحقوق الإنسان إن أكثر من 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، لقوا حتفهم في تلك الأحداث التي وقعت بشكل أساسي يومي 7 و8 آذار، متحدثا عن ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية" بحق الأقلية العلوية.من جهتها، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بإشعال أعمال العنف في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها، وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية.كذلك نشر الاتحاد الأوروبي الأربعاء، الوثائق القانونية الضرورية لدخول رفع كل العقوبات الاقتصادية التي فرضت على خلال النزاع حيز التنفيذ، عملا بقرار اتخذه وزراء خارجية الاتحاد في 20 أيار.