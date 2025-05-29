قلق في إيران من نقص الحافلات: زيارة الأربعين ستتصادف مع الرحلات الصيفية

وقال لإدارة الطرق والنقل البري مهدي خزري، انه "نخطط لسد النقص في 3 آلاف حافلة من شركات أخرى ومصانع صناعية وبتروكيماوية"، مشيرا الى ان "هذه الشركات قدمت 600 حافلة لرحلات الأربعين خلال العامين الماضيين، وكانت مساعدة مؤثرة جداً، وأتمنى أن يتم هذا العام تغطية جزء من هذا النقص من خلال أسطول الشركات الصناعية".وأضاف ان "هناك 6 الاف حافلة جاهزة لنقل الزائرين لكن لا يزال هناك نقص يبلغ 3 الاف حافلة"، مشيرا الى ان "المسألة المهمة هي أن نقل حجاج الأربعين سيكون بالتزامن مع الرحلات الصيفية، ويجب تخصيص جزء من الأسطول للرحلات الصيفية، وإذا شاركت المصانع الصناعية والبتروكيماويات وما إلى ذلك في سد عجز الأسطول، فلن نواجه أي مشاكل في تنفيذ رحلات الأربعين والرحلات الصيفية".وأوضح أنه في العام الماضي، خلال الأربعين، "سافر مواطنون أفغان وباكستانيون عبر بأساطيلهم الوطنية الخاصة، وفي المتوسط، سافر 100 ألف زائر من كلا البلدين عبر بلدنا، وشارك في الرحلة نحو 2000 أسطول، وسيتم قبولهم هذا العام بأساطيلهم الوطنية الخاصة".وأكد أنه "في العام الماضي، سافر نحو مليوني زائر إلى الأربعين عبر وسائل النقل العام، وفي هذا العام نتوقع أن يزيد هذا العدد بنسبة 15 بالمئة".