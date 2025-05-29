صحيفة أمريكية: فشل ونهاية غير مشرفة لمشوار إيلون ماسك السياسي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
01:30 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
عالم يتوقع "العودة عبر الزمن" بحلول 2029
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-527953-638841205759190368.jpg
صحيفة أمريكية: فشل ونهاية غير مشرفة لمشوار إيلون ماسك السياسي
دوليات
2025-05-29 | 08:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
675 شوهد
السومرية نيوز
- دوليات
كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الخميس، تفاصيل حول خروج الملياردير الأمريكي
إيلون ماسك
من
إدارة الرئيس دونالد ترامب
، فيما أكدت فشله في تنفيذ خطة خفض الإنفاق الحكومي بمقدار تريليون دولار.
واعتبرت الصحيفة أن "
مشوار
إيلون ماسك
في
البيت الأبيض
انتهى نهاية غير مشرفة، بعدما بدا في بدايته كأحد أكثر التعيينات الحكومية تأثيرا خلال عقود. فقد تسبب ماسك خلال
عطلة
نهاية أسبوع واحدة فقط في شل عمل
الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية (USAID)، كما وجّه ضربات قوية لعدد من الوكالات الفيدرالية الأخرى".
وأضافت أنه |بينما رحب بعض المتشددين في الحزب الجمهوري ببعض تحركاته، إلا أن عددا من قراراته كان سيئ التخطيط إلى حد بدت معه أقرب إلى التخريب المتعمد، وهو ما ستستمر آثاره السلبية لسنوات مقبلة".
وذكرت أنه "جرى التراجع عن العديد من التخفيضات التي أجراها، إما نتيجة اصطدامها بواقع العمل الحكومي أو بسبب تدخل المحاكم. ومع ذلك، لم ينجح ماسك في تحقيق أبرز وعوده. إذ فشل بشكل كبير في الوصول إلى هدفه المعلن بتوفير تريليون دولار، كما لم يحدث تأثيرا ملموسا في أزمتي الدين والعجز في
الولايات المتحدة
".
ويبدو أن برنامج إدارة كفاءة الحكومة (DOGE) الذي كان من المفترض أن يمثل نقلة نوعية في
الحكومة الفيدرالية
، سيذكر في الغالب كفرصة ضائعة اتسمت بالفوضى أكثر منها مشروع إصلاحي. وقد اختتم ماسك دوره بشكوى من "المعركة الشاقة" للإصلاح، في تعبير واضح عن خيبة أمله.
وعلى المستوى السياسي، أظهرت استطلاعات الرأي أن أداء ماسك كان سيئا في نظر الرأي العام، حتى بين ملايين من أنصار
ترامب
أنفسهم. وقد جرى إبعاده سريعا عن المشهد السياسي بعدما ساهم غروره وتدخلاته في تراجع فرص الحزب الجمهوري خلال انتخابات قضائية جرت في ولاية ويسكونسن.
وكانت الضربة القاصمة عندما أثرت هذه التجربة على مصالحه التجارية الشخصية، حيث تراجعت شعبية شركة "تسلا" بشكل ملحوظ بين الليبراليين الأثرياء في الولايات الساحلية، والذين يشكلون النواة الأساسية لعملائها.
وبعد صدور نتائج المبيعات السيئة للربع الأول من العام، بدأ ماسك في الانسحاب تدريجيا والعودة إلى عمله الرئيسي. وقد صرح هذا الأسبوع قائلا: "ربما قضيت وقتا طويلا جدا في السياسة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
تقرير أمريكي: إيلون ماسك يختفي
12:26 | 2025-05-20
استقالة أم إقالة؟.. إيلون ماسك يغادر إدارة ترامب
02:57 | 2025-05-29
ترامب يلغي إحاطة عسكرية سرية بسبب إيلون ماسك
12:27 | 2025-04-16
إيلون ماسك يوجه نداء مباشرا إلى ترامب بشأن الرسوم الجمركية
03:03 | 2025-04-08
إيلون ماسك
ترامب
استقالة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بالوثيقة.. قرار سار من رئيس الوزراء للموظفين
محليات
30.09%
12:33 | 2025-05-28
بالوثيقة.. قرار سار من رئيس الوزراء للموظفين
12:33 | 2025-05-28
بمناسبة عيد الأضحى.. 100 ألف مكافأة لموظفي هذه الوزارة
محليات
24.02%
06:14 | 2025-05-29
بمناسبة عيد الأضحى.. 100 ألف مكافأة لموظفي هذه الوزارة
06:14 | 2025-05-29
رسمياً.. السعودية تعلن موعد عيد الاضحى المبارك
دوليات
23.25%
12:14 | 2025-05-27
رسمياً.. السعودية تعلن موعد عيد الاضحى المبارك
12:14 | 2025-05-27
رصد طائر حجمه أكبر من الأرض بعشر مرات
منوعات
22.64%
13:03 | 2025-05-27
رصد طائر حجمه أكبر من الأرض بعشر مرات
13:03 | 2025-05-27
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
المنطقة الصناعية ميسان - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-29
ناس وناس
المنطقة الصناعية ميسان - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-29
مايك السومرية
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
مايك السومرية
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-28
العراق في دقيقة
28-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-28
العراق في دقيقة
28-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-28
Live Talk
ما سبب تأخر تنفيذ قانون العفو العام؟ - الحلقة ٣٩ | 2025
10:30 | 2025-05-28
Live Talk
ما سبب تأخر تنفيذ قانون العفو العام؟ - الحلقة ٣٩ | 2025
10:30 | 2025-05-28
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-28
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-28
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
منتدى سومر
طلبات روائع 26-5-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-26
منتدى سومر
طلبات روائع 26-5-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-26
استديو Noon
المادة 26-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-26
استديو Noon
المادة 26-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-26
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
المنطقة الصناعية ميسان - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-29
ناس وناس
المنطقة الصناعية ميسان - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-29
مايك السومرية
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
مايك السومرية
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-28
العراق في دقيقة
28-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-28
العراق في دقيقة
28-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-28
Live Talk
ما سبب تأخر تنفيذ قانون العفو العام؟ - الحلقة ٣٩ | 2025
10:30 | 2025-05-28
Live Talk
ما سبب تأخر تنفيذ قانون العفو العام؟ - الحلقة ٣٩ | 2025
10:30 | 2025-05-28
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-28
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-28
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
منتدى سومر
طلبات روائع 26-5-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-26
منتدى سومر
طلبات روائع 26-5-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-26
استديو Noon
المادة 26-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-26
استديو Noon
المادة 26-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-26
اخترنا لك
نتنياهو يوافق على خطة ويتكوف لإيقاف الحرب ضد غزة
11:23 | 2025-05-29
حماس تعلق على صفقة ويتكوف الجديدة لوقف إطلاق النار "الدائم" في غزة
11:21 | 2025-05-29
قاض عربي شق طريقه الى العدل الدولية.. من هو حمود الحمود؟
09:38 | 2025-05-29
الرئيس السوري يلتقي المبعوث الأميركي لدى سوريا في دمشق
07:55 | 2025-05-29
سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة ينهار بالبكاء خلال كلمة امام مجلس الامن (فيديو)
06:00 | 2025-05-29
قلق في إيران من نقص الحافلات: زيارة الأربعين ستتصادف مع الرحلات الصيفية
05:40 | 2025-05-29
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.