الكونغرس يتسلم خطة "إعادة هيكلة كبرى" للخارجية الأمريكية

وذكرت الوزارة في بيان، أن "الخطة المقدمة إلى من شأنها أن تجعل أكثر مرونة وكفاءة، وتقلل الأعباء البيروقراطية وتعزز الترويج للمصالح الأمريكية في العالم".وأضاف البيان أن "الهياكل الداخلية لوزارة الخارجية شهدت خلال الـ25 عاما الماضية نموا كبيرا، مما أدى إلى زيادة التكاليف وانخفاض الكفاءة".وأكد روبيو أن "التغييرات المقترحة كانت نتيجة مشاورات مع المشرعين ورؤساء الإدارات وموظفي الوزارة من ذوي الخبرة".