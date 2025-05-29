غارتان "إسرائيليتان" على محيط بلدتين في لبنان

وقالت وسائل إعلام دولية، "غارة إسرائيلية على محيط بلدة شرقي "، مضيفة "غارة إسرائيلية على محيط بلدة بنعفول جنوبي لبنان".

الى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، "قواتنا شنت غارات على مواقع عسكرية عدة في لبنان تابعة لحزب الله".

وأضاف "قصفنا بنية تحتية تحتوي على أسلحة في منطقة ورصدنا محاولات لإعادة التمركز"، بحسب الجيش.