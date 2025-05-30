ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطين مطلب سياسي

وقال ، خلال مؤتمر صحفي في إن "على الأوروبيين تشديد الموقف الجماعي حيال في حال لم تقدم ردا بمستوى الوضع الإنساني خلال الساعات والأيام المقبلة في قطاع غزة".وكان ماكرون وصل إلى سنغافورة أمس الخميس في المحطة الأخيرة من جولته في جنوب التي قادته أيضا إلى وإندونيسيا، بحسب ما أعلن قصر الإليزيه.وخلال زيارته إلى إندونيسيا الأربعاء الماضي، أكد ماكرون أن " تريد حل الدولتين للقضية بين إسرائيل والفلسطينيين"، معربا عن رغبته "في رؤية نهاية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني عن طريق حل الدولتين".وقال إنه "لا توجد معايير مزدوجة في السياسة الفرنسية تجاه الشرق الأوسط".