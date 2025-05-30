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10 تخصصات جامعية تمنحك وظيفة المستقبل في أي دولة

دوليات

2025-05-30 | 06:59
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
10 تخصصات جامعية تمنحك وظيفة المستقبل في أي دولة
1,021 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
مع عالم يتغير بسرعة بفعل الثورة الرقمية والتحولات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل المستقبلية، لم يعد اختيار التخصص الجامعي قرارا فرديا فقط، بل أصبح خيارا استراتيجيا يتطلب عقلية عالمية تتجاوز حدود الدولة التي يعيش فيها الفرد.

وبحسب تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس)، يتوقع أن تسهم عوامل متعددة مثل الابتكار التكنولوجي، والتقلبات الاقتصادية، والتحولات الديمغرافية، والاتجاه المتزايد نحو الاقتصاد الأخضر في إعادة تشكيل سوق العمل العالمية بحلول عام 2030.
وتعد الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا من بين الأسرع نموا من حيث الطلب، وتشمل مجالات مثل تحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وتطوير البرمجيات والتطبيقات، كما تسجل الوظائف المرتبطة بالتحول البيئي والطاقة المستدامة نموا ملحوظا.
وادناه أبرز 10 تخصصات جامعية مستقبلية ذات طابع عالمي، تميزها قدرتها على تجاوز الحدود الجغرافية وتوفير فرص مهنية واسعة ومتنوعة لخريجيها في مختلف القطاعات والدول في العالم، وتم اختيار هذه التخصصات وترتيبها استنادا إلى معيار رئيسي، هو معدل النمو المتوقع في فرص التوظيف خلال السنوات القادمة، بناء على تقارير ومؤشرات من مصادر دولية موثوقة.
الطاقة المتجددة والاستدامة
مع تنامي الوعي العالمي بقضايا تغير المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، يشهد قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة طلبا متزايدا على الكفاءات المتخصصة، وتتراوح نسبة النمو في التوظيف بين 48% و60% حتى عام 2033.
ووفقا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، تعد الوظائف في هذا القطاع من بين الأسرع نموا خلال العقد المقبل. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن يرتفع الطلب على فنيي خدمة توربينات الرياح بنسبة تصل إلى 60%، وعلى مركبي أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 48% بحلول عام 2033، وهي نسب تفوق بكثير المتوسط العام لنمو الوظائف.
كما تتوقع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن يصل عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة عالميا إلى نحو 43 مليون وظيفة بحلول عام 2050، مقارنة بـ12.7 مليون وظيفة فقط في عام 2021، وذلك يعكس النمو الهائل الذي يشهده هذا المجال الحيوي.
الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة
يعد الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة من أبرز التخصصات التي تعيد تشكيل مختلف القطاعات، من الرعاية الصحية إلى التمويل والتكنولوجيا، وتبلغ نسبة النمو في التوظيف 40% بحلول عام 2027، وبحسب تقرير "مستقبل الوظائف 2025″، يتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في توفير 170 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، مقابل إلغاء 92 مليون وظيفة، وذلك يؤدي إلى صافي زيادة قدره 78 مليون وظيفة.
ويشير التقرير إلى أن 86% من الشركات في العالم ستتأثر بتقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، مما يعزز الطلب على المهارات المرتبطة به، مثل تحليل البيانات الضخمة، وتطوير الخوارزميات، والأمن السيبراني، كما تشير منصة "الإحصاءات السوقية" إلى أن نمو الوظائف في هذا المجال سيبلغ 40% بحلول عام 2027، مما يجعله من أسرع القطاعات نموا عالميا.
التمريض
يعد التمريض من أقدم المهن الإنسانية وأكثرها تأثيرا، ولا يزال يحتفظ بدوره المحوري في أنظمة الرعاية الصحية في أنحاء العالم، ووفقا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، من المتوقع أن ينمو الطلب على الكوادر التمريضية بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2033، مما يجعل التمريض من أسرع المهن نموا خلال العقد المقبل.
ورغم هذا النمو اللافت، يعاني قطاع التمريض من نقص عالمي حاد في الأيدي العاملة، حيث يقدَّر العجز الحالي بنحو 5.9 ملايين ممرضة وممرض، وفقًا لتقرير صادر عن المجلس الدولي للممرضات، ويشكل الممرضون ما يقارب 60% من القوى العاملة في القطاع الصحي، ومع ذلك تواجه العديد من الدول تحديات كبيرة في ملء الوظائف الشاغرة وتلبية الطلب المتزايد.
علوم البيانات والتحليلات
مع دخول البشرية إلى عصر البيانات الضخمة، أصبح تخصص علوم البيانات في غاية الأهمية، في ظل التدفق الهائل للمعلومات الرقمية من مصادر مثل وسائل التواصل الاجتماعي، وأجهزة إنترنت الأشياء، والأنظمة التفاعلية، وتبلغ نسبة النمو في التوظيف 36% حتى عام 2033
تعرف علوم البيانات بأنها مجال متعدد التخصصات يستخدم العمليات والنماذج العلمية لاستخلاص المعرفة من البيانات، ويمكّن صانعي القرار من اتخاذ قرارات مبنية على أدلة دامغة، وفقا لمنصة "أكاديمية علوم البيانات".
محللو أمن المعلومات (الأمن السيبراني)
مع تزايد التهديدات الرقمية، من المتوقع نمو الطلب على خبراء الأمن السيبراني بشكل ملحوظ في السنوات القادمة، ووفقا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، من المتوقع أن ينمو توظيف محللي أمن المعلومات بنسبة 33% من عام 2023 إلى عام 2033، وهو معدل أسرع بكثير من المتوسط العام.
وعلى المستوى العالمي، هناك حاجة ماسة إلى 4 ملايين متخصص حاليا لسد فجوة المواهب في صناعة الأمن السيبراني، وقد يصل النقص العالمي في المهارات، والذي يمتد عبر الدول والصناعات، إلى 85 مليون وظيفة بحلول عام 2030، مما يتسبب في خسائر سنوية غير محققة تقدر بنحو 8.5 تريليونات دولار، وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.
الهندسة الطبية الحيوية
يجمع هذا التخصص بين الطب والهندسة لتطوير تقنيات طبية متقدمة، ويشهد قطاع الرعاية الصحية تطورًا سريعًا، مع إسهام التكنولوجيا في ابتكار الأجهزة والأنظمة الصحية وتصميمها وتطويرها، مثل الأطراف الصناعية والأعضاء الإلكترونية، وأنظمة إدارة المعلومات الطبية.
ووفقا لتقرير صادر عن المجلس الدولي للتعليم والثقافة في لندن، يتوقع أن تشهد المجالات الصحية، ومنها الهندسة الطبية الحيوية، نموًّا في التوظيف بنسبة 24% حتى عام 2030، وقد أكدت جامعة الشرق الأوسط هذه التوقعات.
الخبراء الأكتواريون
الخبراء الأكتواريون هم محللو بيانات متخصصون في قياس احتمالات الأحداث المستقبلية وتقدير أثرها المالي باستخدام الرياضيات والإحصاء والنماذج المالية، وتبلغ نسبة النمو في التوظيف: 22% حتى عام 2033
وتزداد الحاجة إلى هؤلاء المتخصصين في شركات التأمين، والبنوك، والحكومات، لتقديم تصورات دقيقة عن المخاطر المستقبلية، وفقًا لمعهد وكلية الأكتواريين في المملكة المتحدة، ويتوقع أن ينمو توظيف الخبراء الأكتواريين بنسبة 22% من عام 2023 إلى عام 2033، وهو نمو يفوق المتوسط العام لجميع المهن، بحسب مكتب العمل الأميركي.
هندسة البرمجيات
تعنى هندسة البرمجيات بتطبيق مبادئ الهندسة في تصميم البرمجيات والتطبيقات وتطويرها وصيانتها، وتعد من التخصصات التي تشهد طلبا متزايدا في مختلف القطاعات، في ظل الاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية في الحياة اليومية والعمل. وتتوقع بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن تنمو وظائف مطوري البرمجيات ومحللي ضمان الجودة بنسبة 17% حتى عام 2033.
التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية
يعتبر التسويق الرقمي من أكثر المهارات طلبا في سوق العمل العالمية، وقد تصدر قائمة المهارات الأسرع نموا لعام 2024، بحسب "تقرير المهارات العالمي 2024" الصادر عن منصة "كورسات تعليمية"، مما يعكس التحول الرقمي المتسارع في مختلف القطاعات.
وتشير بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إلى أن وظائف مديري التسويق والإعلان ستنمو بنسبة 8% خلال الفترة من 2023 إلى 2033. كما توقعت مجلة "فوربس" أن تصل قيمة سوق التسويق الرقمي العالمي إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، مدفوعة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل تحليل البيانات وإنشاء المحتوى الذكي.
الهندسة البيئية وعلوم المناخ
يعمل المهندسون البيئيون وعلماء المناخ على إيجاد حلول لتحديات تلوث الهواء والماء والتربة، ومعالجة النفايات، ودراسة تغير المناخ، وتطوير السياسات البيئية والتقنيات الخضراء.
وتشير مجلة "علوم الهندسة البيئية" إلى أن هذا القطاع سيشهد نموا في التوظيف بنسبة 7% من عام 2023 إلى عام 2033، وهو معدل يفوق متوسط نمو جميع المهن وفقا لبيانات مكتب العمل الأمريكي.
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