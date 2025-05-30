زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب الشرق الأقصى الروسي

وأفادت إيلينا سيمينوفا، رئيسة محطة "يوجنو ساخالينسك" لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع عند الساعة 09:22 صباحا بالتوقيت المحلي.وكان في على بُعد 65 كيلومترا قرية مالوكوريلسكوي الواقعة في جزيرة شيكوتان، وعلى عمق 36 كيلومترا.