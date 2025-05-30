المحكمة العليا الأمريكية تجيز لترامب ترحيل نصف مليون مهاجر

وألغى قضاة المحكمة أمراً من محكمة أدنى، أبقى الحماية القانونية المؤقتة لأكثر من 500 ألف مهاجر من دول تواجه حروباً واضطرابات مثل كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا.وأفادت صحيفة " تايمز" بأن إدارة ترمب كانت قد طلبت من السماح لها بإلغاء القيود المفروضة على ترحيل أكثر من نصف مليون مهاجر يعانون أوضاعاً إنسانية مأساوية في بلادهم الأم.كانت قناة " نيوز" قد ذكرت، يوم الثلاثاء الماضي، أن إدارة ترمب طلبت من المحكمة العليا التدخل والسماح لها بترحيل المهاجرين غير الشرعيين سريعاً إلى دول أخرى غير دولهم.وكانت محكمة ابتدائية قد أصدرت أمراً عاماً يُوقف محاولات ترحيل المهاجرين بشكل قانوني، سريعاً إلى دول أخرى بخلاف بلدانهم الأصلية.وسمحت المحكمة العليا، اليوم، للإدارة أيضاً بإلغاء وضع قانوني مؤقت لنحو 350 ألف مهاجر فنزويلي في قضية أخرى، وفق ما ذكرته وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية.وتعهّد ترمب، في حملته الانتخابية، بترحيل ملايين الأشخاص، وسعى لتقويض سياسات السابق ، التي أتاحت سبلاً لإقامة المهاجرين بشكل شرعي في .