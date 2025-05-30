اليوم او غدا.. ترامب: الاتفاق حول الهدنة في غزة بات قريباً جداً

ولم يتم التأكد إذا كانت تصريحات تتعلق بالخطة الأمريكية بشأن والتي تنص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً وإطلاق سراح 28 من الرهائن الإسرائيليين (10 أحياء و18 متوفى) خلال الأسبوع الأول، وذلك مقابل الإفراج عن 1236 سجيناً فلسطينياً وتسليم رفات 180 من الفلسطينيين.وأشارت في وقت سابق وثيقة اطلعت عليها وسائل الإعلام إلى أن الرئيس الأمريكي والوسيطين وقطر سيضمنون تنفيذ الخطة، وتتضمن إرسال مساعدات إلى غزة فور توقيع حركة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار.وقال الخميس، إن وافقت على المقترح الأمريكي.