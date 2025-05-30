ترامب ساخرًا من ماكرون بعد صفعة زوجته: "تأكد من إغلاق باب الطائرة"

وكان تعرض لموقف محرج عقب انتشار فيديو يظهر مفاجئة من زوجته بريجيت له على باب الطائرة الرئاسية، وذلك لحظة وصولهما إلى ضمن جولة ماكرون في جنوب .وقعت الحادثة بينما كان الزوجان على وشك النزول من الطائرة الرئاسية، لتلفت صفعة بريجيت لزوجها، وفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.وأثارت صفعة بريجيت لزوجها على وجهه ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما.