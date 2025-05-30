سوريا.. انفجارات قوية في اللاذقية وطرطوس

واستهدفت غارة إسرائيلية اللواء 107 في زاما بريف جبلة وغارة أخرى استهدفت ثكنة بريف .كما شن الطيران “الإسرائيلي” هجوما على قاعدة عسكرية في ضواحي مدينة طرطوس قرب معامل الوهيب وثكنة البلاطة العسكرية بالقرب من مساكن .وقال المتحدث باسم “الجيش الاسرائيلي”: “أغارت طائرات الجيش الحربية قبل قليل في منطقة اللاذقية في على مستودعات أسلحة احتوت على صواريخ أرض-بحر شكلت تهديدًا على حرية الملاحة والاسرائيلية. ‏كما تم استهداف في منطقة اللاذقية مستندات لصواريخ أرض جو”.