رسالة عاجلة من تويوتا وهيونداي.. مصانع السيارات العالمية على وشك الاغلاق الجماعي!

ونقلت رويترز رسالة غير معلنة سابقًا مؤرخة بتاريخ 9 مايو إلى مسؤولي ، قال فيها رئيس المجموعة التجارية التي تمثل جنرال موتورز وتويوتا وفولكس فاجن وهيونداي (انها تعيش مخاوف عاجلة، مشيرة الى انه "بدون الوصول الموثوق إلى هذه العناصر والمغناطيسات، لن يتمكن موردو السيارات من إنتاج مكونات السيارات الأساسية، بما في ذلك ناقل الحركة الأوتوماتيكي، وخانق الوقود، والمولدات، والمحركات المختلفة، وأجهزة الاستشعار، وأحزمة الأمان، ومكبرات الصوت، والأضواء، والمحركات، ونظام التوجيه المعزز، والكاميرات".وأضافت الرسالة، التي وقعتها أيضًا جمعية موردي المركبات أنه بدون هذه المكونات الأساسية للسيارات، فلن يكون الأمر سوى مسألة وقت قبل أن تتعطل مصانع السيارات في ، وفي الحالات الشديدة، قد يشمل ذلك الحاجة إلى خفض أحجام الإنتاج أو حتى إغلاق خطوط تجميع المركبات، بحسب ما قالته المجموعات.وفرضت التي تسيطر على أكثر من 90% من القدرة العالمية على معالجة المغناطيسات المستخدمة في كل شيء بدءاً من السيارات والطائرات المقاتلة وحتى الأجهزة المنزلية قيوداً في أوائل أبريل/نيسان تلزم المصدرين بالحصول على تراخيص من .