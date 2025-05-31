رقص عاريا في المرحاض.. ماذا حصل داخل طائرة متوجهة الى لندن؟

ووفقا لصحيفة "صن" البريطانية، وقع الحادث في 25 أيار الجاري على متن رحلة كانت تقل 470 راكبا متجهة من إلى في .وأشارت الصحيفة إلى أن "زملاء المضيف بدأوا بالبحث عنه بعد اختفائه أثناء قيامهم بتوزيع الطعام والمشروبات على الركاب، ليجده قائد الطاقم لاحقا في حالة صادمة وهو عار تماما ويرقص داخل مرحاض الطائرة".وقد اتخذ الطاقم إجراءات فورية، حيث تم إلباس المضيف بيجامة مخصصة لركاب درجة رجال الأعمال وتثبيته في مقعد حتى نهاية الرحلة.وبعد الهبوط في لندن، استقبلت الشرطة المضيف وقامت بإخراجه من الطائرة على متحرك، كما تم تعليق عمله ريثما تكتمل التحقيقات.وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن زملاء المضيف تكهناتهم بأنه قد يكون تعاطى مواد مخدرة قبل بدء الرحلة.من جانبها، أكدت شركة "بريتيش إيروايز" أن الأمر أصبح الآن في يد السلطات المختصة.