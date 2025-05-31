بعد اصابته بالسرطان.. أول تعليق من بايدن

قال الرئيس الأميركي السابق لصحافيين إنه يشعر بـ"تفاؤل" حيال المستقبل بعد إدلائه بأول تصريح علني له منذ الكشف عن إصابته بنوع عدواني من سرطان البروستات.وقال بايدن البالغ 82 سنة إثر مناسبة في دلاوير لتكريم الجنود الأميركيين الذين قتلوا في ساحات المعارك، "حسناً، المآل جيد. كما تعلمون، نحن نعمل على كل شيء. الأمور تسير على ما يرام. لذلك، أشعر أنني بخير".في وقت سابق من مايو (أيار) الجاري أعلن تشخيص إصابة الرئيس السابق بسرطان البروستات من النوع العدواني.وقال الرئيس السابق للصحافيين إنه قرر نظام العلاج، مضيفاً أن "التوقع يفيد بأننا سنتمكن من التغلب عليه". وتابع "ليس (السرطان) في أي عضو، عظامي قوية، لم ينتشر. لذا أشعر أنني بخير".عندما أعلن مكتب بايدن تشخيص إصابته بالسرطان أشير إلى أن المرض تمدد إلى العظام، لكن بايدن قال للصحافيين، "نحن جميعاً متفائلون في شأن التشخيص. في الواقع، أحد كبار الجراحين في العالم يعمل معي".