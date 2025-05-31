على رأس وفد اقتصادي.. وزير الخارجية السعودي يصل دمشق

ويضم الوفد الاقتصادي السعودي، المستشار بالديوان مزيد التوبجري، ونائب وزير المالية عبد المحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار عبد الله بن على الدبيخي، ووكيل لشؤون الاقتصاد والتنمية عبد الله بن فهد بن زرعه، وعددا من المسؤولين في مختلف القطاعات. بحسب " ".ومن المقرر أن يلتقى وزير الخارجية السعودي، بالرئيس السوري أحمد الشرع، كما سيعقد الوفد الاقتصادي رفيع المستوى جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري تهدف لبحث سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا، ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري.وكانت قناة "الشرق" ، ذكرت في تقرير لها أن تسعى إلى ترجمة دعمها لاقتصاد سوريا بخطوات ملموسة على أرض الواقع، تمثلت في المساهمة برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية عن دمشق، والتي تحققت نتيجة المساعي التي بذلها ولي السعودي خلال زيارة الرئيس الأمريكي مؤخرا إلى الرياض.وتخلل زيارة الرئيس الأمريكي، منتصف الشهر الجاري، عقد الاجتماع الأول بين والرئيس السوري أحمد الشرع بحضور ولي العهد السعودي، ومشاركة الرئيس التركي عبر الهاتف، وما نجم عنه من تغير في الموقف الأمريكي والغربي تجاه .وخلال مؤتمر صحفي في ختام زيارة ترامب إلى الرياض أكد بن أن "سوريا قادرة أن تقوم بنفسها، إذ فيها موارد طبيعية، إضافة إلى شعب مثقف ومتعلم وراغب أن ينتقل ببلاده إلى مرحلة جديدة".وحينها، شدد وزير الخارجية السعودي على أن الرياض ستقف إلى جانب سوريا، مؤكدا أن دمشق لن تكون لوحدها، بل ستكون السعودية وشركاؤها الدوليون في مقدمة الداعمين لنهضتها الاقتصادية، ولا سيما في الاستثمار لدعم التنمية.