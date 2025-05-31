إسرائيل تمنع وزير الخارجية السعودي من زيارة الضفة الغربية

وقالت وسائل إعلامية في خبر تابعته ، ان "وزير الخارجية السعودي الأمير ، أجل زيارته الى ".وأضافت ان "القرار جاء بعد منع للزيارة".وكان من المقرر ان يزور وزير الخارجية الأمير فيصل الضفة الغربية غدا الأحد، حيث من المقرر أن يلتقي .وفي سياق متصل، نقل مسؤول إسرائيلي لـCNN، أن إسرائيل "لن تتعاون" مع خطط لاستضافة وفد من وزراء الخارجية العرب بقيادة سعودية في رام الله.ووصف المسؤول الاجتماع بأنه "استفزازي"، مشيرا إلى أن بلاده "لن تسمح بتحركات تهدد أمنها".