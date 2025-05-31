صافرات الإنذار تدوي في "غلاف غزة"

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء يوم السبت، أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات ما يعرف بـ"غلاف غزة".

وأفادت وسائل إعلام "عبرية" بأنه تم "إطلاق 3 صواريخ من القطاع باتجاه نيريم والعين الثالثة بغلاف الجنوبي". وجاء الإعلان عن إطلاق الصواريخ عقب بث "سرايا " العسكري لحركة " الإسلامي" مشاهد وثقت عملية تفخيخ وتفجير منزل تحصنت فيه قوة إسرائيلية شرقي حي بمدينة غزة.