الأمير البريطاني هاري يفكر بتغيير اسم عائلته تكريمًا لوالدته الراحلة الأميرة ديانا

وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن استشار خاله خلال زيارة إلى المملكة المتحدة، إلا أن الأخير نصحه بعدم اتخاذ هذه الخطوة نظرًا للتعقيدات القانونية المحتملة المرتبطة بها.وتأتي هذه الخطوة في سياق تقارير تشير إلى أن هاري وزوجته يفكران في إعادة تشكيل هويتهما العامة، وربما التخلي عن لقب " " لصالح " "، وذلك في محاولة للتقرب من إرث الأميرة .وقد أشار الكاتب ، إلى أن تعتبر ديانا نموذجًا لها، وأنها اقترحت هذا التغيير كجزء من إعادة التمركز الإعلامي للزوجين.يُذكر أن اسم "ماونتباتن-وندسور" تم اعتماده في عام 1960 ليكون لقبًا لأحفاد والأمير ، وهو يجمع بين اسم "وندسور" ولقب الأمير فيليب "ماونتباتن".وفي حال تم تغيير الاسم، كان من الممكن أن تُعرف ابنتهما باسم " "، ما يعزز الصلة الرمزية بوالدة هاري الراحلة.ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بشأن هذا التغيير حتى الآن، ويظل الموضوع محل نقاش داخلي بين الزوجين.