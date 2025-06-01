توجيه إسرائيلي بمواصلة الحرب على غزة "دون الالتفات للمفاوضات"

وقال كاتس: "في مساء عيد الأسابيع، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في بقوة كبيرة، ويدك العدو ويمهد الطريق للقوات البرية المتقدمة".وأضاف "أوعزت للجيش الإسرائيلي الاستمرار في بالتقدم داخل غزة نحو جميع الأهداف، دون أي صلة بأي مفاوضات، وباستخدام كل وسيلة ضرورية من الجو، والبر، والبحر".وتابع "من قاتلنا سيدفع الثمن كاملا، كما قلت: إما أن تفرج حماس عن الأسرى، أو سيتم تدميرها".واليوم الأحد، أعلنت في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا بالقطاع إلى 54,418، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول 2023.وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 124,190، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 37 قتيلا (منهم خمسة انتشلت جثامينهم)، و136 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.