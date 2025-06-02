إعلام إسرائيلي: مقتل وإصابة 5 جنود بغزة واستهداف مروحية الإخلاء

وذكرت ‌‏مواقع إخبارية إسرائيلية أن 3" جنود قتلوا وأصيب 2 في استهداف سيارة عسكرية في جباليا، وحاولت 3 مروحيات عسكرية إجلاء الجنود الجرحى إلا أن العملية فشلت بسبب كثافة النيران، وتعرض المروحيات لصواريخ مضادة".وأشارت إلى أن "إطلاق النار لا يزال مستمرا في جباليا، والمزيد من طائرات الإنقاذ التابعة للجيش تتجه نحو مكان الحادث".وقالت مواقع إسرائيلية أخرى، إنه "جرى إطلاق قذيفة محلية (ياسين 105) على مبنى كان يتواجد فيه جنود في جباليا ما أوقع قتلى ومصابين، كما تم إطلاق قذيفة أخرى باتجاه مروحية الإخلاء".