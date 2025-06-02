الكشف عن مقترح أمريكي لإيران يخص تخصيب اليورانيوم

ونقل الموقع مصدرين قولهما، " قدمت اقتراحا لإيران يسمح لها بتخصيب منخفض المستوى لليورانيوم على أراضيها".

وأضاف الموقع "الاقتراح الأمريكي لإيران بشأن تخصيب اليورانيوم على أراضيها سيكون لفترة زمنية تحدد لاحقا"، مشيرا الى أن "الاقتراح الأمريكي يوفر مسارا أكثر وضوحا للتوصل إلى اتفاق مع ".

وتابع موقع "أكسيوس"، "الاقتراح الذي قدمه ويتكوف لا يسمح لإيران ببناء أي منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم"، مضيفا "الاقتراح الأمريكي يطلب من إيران تفكيك البنية التحتية الحيوية لتحويل ومعالجة اليورانيوم، وينص على وقف إيران الأبحاث الجديدة وتطوير أجهزة الطرد المركزي".