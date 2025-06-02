الحوثيون يعلنون استهداف مطار "اللد" بصاروخ باليستي

أعلنت جماعة في (الحوثيون)، مساء الاثنين، عن استهداف مطار "اللد" بصاروخ باليستي.

وقال الناطق العسكري باسم ، "نفذنا عملية عسكرية استهدفت بصاروخ باليستي، والعملية العسكرية حققت أهدافها".

وأضاف "الناطق العسكري "نفذنا عملية عسكرية استهدفت مطار اللد بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار".

ولفت الى أن "لعملية أجبرت 4 ملايين على الهروب إلى الملاجئ وأوقفت الملاحة بمطار اللد"، مشددا بالقول "وأضاف الناطق "نقف مع ولن نخذلها لو خذلها العالم بأسره".

ودوت صفارات الإنذار، مساء اليوم الاثنين، في وتل أبيب إثر صاروخ من .