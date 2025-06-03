مصادر: ترامب قد يقرر الانسحاب من المفاوضات الروسية ـ الأوكرانية

وتابعت، ان "التقييمات السلبية جاءت فيما يتصل باستعداد الرئيس الروسي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مرحلة أولى قبل بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب."وأضافت المصادر في تصريحات إن "معاوني الرئيس يعتقدون أن أظهر ما يكفي من الاستعداد للدفع بالمسار التفاوضي، ولكن في مقابل ذلك أظهر الرئيس الروسي ممارسات منافية تمامًا لطبيعة وأهداف الوساطة الأمريكية، بحسب موقع ".وأوضحت أن ت"رامب شعر بعدم الراحة للازدواجية في الموقف الروسي، فمن جانب يعمل على إعطاء الانطباع بالتمسك بخيار التفاوض، وفي الجانب الآخر يواصل عملياته العسكرية على الأرض وينفذ مزيدًا من الهجمات ضد المدنيين في كييف ومدن أوكرانية أخرى."وأشارت إلى أن "هذه الازدواجية جعلت معاوني الرئيس يعتقدون أنه سيكون من الأفضل لهذه الإدارة أن تتوقف عن الانخراط الكبير في المسار التفاوضي قبل إظهار بوتين التزامات جدية تجاه التفاهمات المتوصل إليها".