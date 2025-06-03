حادثة مأساوية لطالبة مصرية أخفقت في الامتحان

وذكرت وسائل إعلام أن الفتاة رمت نفسها من الطابق الثاني للمدرسة الواقعة في المصرية في أثناء ، بعد فشلها في الإجابة عن الأسئلة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، بعد نجاتها من وإصابتها بكسور وكدمات متفرقة.وتلقت بمديرية أمن الغربية بلاغا بسقوط طالبة بالصف الثالث الإعدادي من الطابق الثاني بمدرسة بن العاص بإدارة زفتى التعليمية، وبالفحص تبين أن الطالبة أقدمت على القفز من الطابق الثاني لعدم تمكنها من الإجابة عن أسئلة الامتحان.وتذرعت الطالبة بحاجتها للذهاب إلى دورة المياه، وهناك ألقت نفسها من الطابق الثاني.وتجري أجهزة الأمن، التحريات اللازمة لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضرا بالحادثة وأخطرت بالأمر.